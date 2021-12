Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

27-Jährige musste ausweichen und überfuhr Leitpfosten

Geldern-Kapellen (ots)

Am Donnerstag (9. Dezember 2021) um 07.10 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Geldern mit ihrem weißen Mazda die Straße Zitterhuck in Richtung Issum. In einer Linkskurve kam ihr der Fahrer eines Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegen, so dass sie nach rechts ausweichen musste und ihr Mazda in den Grünstreifen geriet. Dabei überfuhr sie zwei Leitpfosten. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

