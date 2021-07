Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Auto im Parkhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Donnerstagmittag in einem Parkhaus im Stadtteil Rohrbach ein geparktes Fahrzeug. Ein 58-jähriger Mann stellte gegen 12 Uhr seinen Ford im Erdgeschoss-Parkdeck im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Hertzstraße ab. Als er wenig später zurückkehrte, stellte er fest, dass der Lack im Bereich der Türen und der Radkästen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

