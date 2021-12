Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Keine Beute

Rheurdt (ots)

Am Donnerstag (9. Dezember 2021) waren unbekannte Täter auf Diebestour in Rheurdt. Zwischen 16:00 und 22:00 Uhr verschafften sie sich über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt in eine Doppelhaushälfte an der Seilerstraße. Die Unbekannten betraten die Räume im Inneren des Hauses, entwendeten aber nichts. Ähnlich an der nahegelegenen Straße Hochend: Hier drangen die Täter zwischen 18:45 und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem sie eine Außentür zum Essbereich aufhebelten. Sie betraten auch hier offenbar alle Zimmer, machten aber keine Beute. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell