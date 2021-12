Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Unfallflucht

Zaun beschädigt

Rheurdt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (7. Dezember 2021) den Doppelstabmattenzaun eines Hauses an der Straße Kengen beschädigt. Offenbar war das Auto in Richtung Finkenberg unterwegs, ist in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun gefahren. Der Zaun wurde dabei verbogen. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

