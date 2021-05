Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.05.2021: Dachgeschossbrand in Maumke

Lennestadt (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntagabend (2. Mai) gegen 21.50 Uhr zu einem Brandgeschehen in einer Dachgeschosswohnung im Grafweg in Lennestadt- Maumke (Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4905468). Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Ein Brandermittler der Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Der Sachschaden liegt mindestens im hohen sechsstelligen Eurobereich. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar.

