POL-OE: Pkw-Scheibe eingeschlagen - Hinweise erbeten

Olpe (ots)

Am Mittwoch (5. Mai) hat ein Unbekannter die hintere linke Seitenscheibe eines Pkw, der auf einem Parkplatz in der Straße "Saßmicker Hammer" in Olpe stand, eingeschlagen. Gegen 13.45 Uhr parkte der Fahrzeugbesitzer seinen Wagen dort. Als er gegen 15.40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der Täter keine Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

