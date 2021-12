Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unbekannte drangen in Schulgebäude ein

Geldkassette gestohlen

Wachtendonk (ots)

Am Mittwoch (8. Dezember 2021) zwischen 00.30 Uhr und 07.40 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in das Schulgebäude an der Moorenstraße ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen und Schränke, suchten nach Wertgegenständen und erbeuteten eine Kassette mit Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

