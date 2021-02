Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Pkw in Delmenhorst entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Beamten der Polizei Delmenhorst ermitteln in zwei Fällen wegen Pkw Diebstahls in Delmenhorst.

In einem Fall entwendeten bislang unbekannte Täter am Dienstag, 23. Februar 2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, einen schwarzen Pkw Mazda CX5 (Baujahr 2017), der auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Reinersweg abgestellt war.

In einem anderen Fall entwendeten sie im Zeitraum von Dienstag, 23. Februar 2021, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Februar 2021, 05:30 Uhr, einen schwarzen Pkw Mazda 6, (Baujahr 2018), der auf einer Grundstückseinfahrt im Schollendamm abgestellt war.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

