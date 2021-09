Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in Tiefgarage - Polizei ermittelt gegen 24-Jährigen wegen Brandstiftung

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstagnachmittag (21.09., 17.20 Uhr) kam es in der Tiefgarage eines Hauses an der Wewerstraße zu einem Brand, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden. Das Feuer konnte durch die sofort eingesetzte Feuerwehr zeitnah gelöscht werden.

Insgesamt wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Ein älterer Opel Omega brannte komplett aus, ein Volga Getz und Renault Megane wurden beschädigt. Die Garage wurde durch Rauch und Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt liegt die Schadenshöhe bei etwa 20 000 Euro.

Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen gehen die Brandexperten der Polizei Paderborn mittlerweile von einer Brandstiftung aus. Brandherd war dabei der vordere Bereich des Opel Omegas.

Dieser Straftat verdächtig wird ein 24-jähriger Mann. Die polizeilichen Ermittlungen - auch dazu, ob diese Brandstiftung fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte - dauern an.

