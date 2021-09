Polizei Paderborn

POL-PB: Nach versuchtem Diebstahl - 31-Jähriger kehrt an den Tatort zurück

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochnachmittag (22.09., 15.00 Uhr bis 16.15 Uhr) hielt sich ein bis dahin unbekannter Tatverdächtiger im Garten eines Reihenhauses an der Mastbruchstraße auf und hebelte hier die Tür des dortigen Gartenschuppens auf. Er entwendete daraus verschiedene Werkzeuge und legte sie zum Abtransport bereit. Mit einer vorgefunden Zierstange versuchte der Mann zudem, ein Kellerfenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Weiterhin sammelte der Tatverdächtige im Garten des Hauses, der frei betreten werden kann, Nüsse auf. In dieser Situation kam der Bewohner nach Hause. Er sprach den Beschuldigten an, bemerkte jedoch nicht, dass zuvor in das Gartenhaus eingebrochen worden war.

Der mutmaßliche Einbrecher verließ dann nach einem Gespräch den Garten in Richtung Hatzfelder Straße. Erst danach bemerkte der Bewohner den Einbruch und informierte die Polizei. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Gegen 19.50 Uhr meldete sich der Hausbewohner erneut bei der Polizei und teilte mit, dass der mutmaßliche Einbrecher soeben in den Garten zurückgekehrt war, offensichtlich, um seine zuvor zurückgelassene Jacke und eine Tasche abzuholen.

Die sofort eingesetzten Polizeibeamten trafen den Beschuldigten noch am Tatort an. Da seine Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurde er für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann, der in Paderborn lebt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls wurde eingeleitet.

Vermutlich kommt der Mann für eine weitere Tat in Betracht. Am selben Tag (12.00 Uhr) versuchte ein ähnlich aussehender Täter aus dem Garten eines Hauses An der Pfannkuchenschmiede Gemüse zu stehlen. Dabei wurde er von der Bewohnerin angetroffen und vertrieben.

Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an.

