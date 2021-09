Polizei Paderborn

POL-PB: Grauer Mercedes Sprinter gestohlen

Borchen (Alfen) (ots)

CK) - In der Nacht zu Montag (20.09.) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter, der vor einem Haus an der Straße Hellenberg geparkt worden war. An dem grauen Firmenfahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen PB-B 4090, weiterhin war die Aufschrift einer Firma für Fenstertechnik sowie der Hinweis "Monteure gesucht" angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat verdächtige Personen in der Nacht zu Montag am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Wer hat das Fahrzeug gesehen oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

