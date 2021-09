Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Chempark - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (25. September 2021) kam es auf dem Parkplatz auf der Rheinhausener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 13:50 Uhr rief der Geschädigte bei der Polizei an. Demnach hat er seinen blauen Daimler Benz auf den Parkplatz Chempark auf der Rheinhausener Straße abgeparkt. Bei seiner Rückkehr musste er dann gegen 14:50 Uhr feststellen, dass an dem Daimler Benz vorne links neue Kratzer und Abrieb vorhanden sind.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (399)

