Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pressemeldung von Stadt und Polizei Krefeld: 20 Lokale wegen illegalen Glücksspiels durchsucht - 18 Geräte sichergestellt - Einladung zum Pressegespräch über die Arbeit der Ermittlungsgruppe

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (23. September 2021) hat die Polizei in der südlichen Innenstadt 20 Bars, Barbershops, Wettbüros und Gaststätten nach Hinweisen auf illegales Glücksspiel durchsucht. An dem Großeinsatz waren auch Kräfte von Kommunalem Ordnungsdienst, Zoll, Ausländerbehörde, Bauaufsicht, Steuerfahndung, Gewerbeamt und Feuerwehr beteiligt.

Die Behörden stellten 18 illegale Glücksspielgeräte sicher. Sechs Personen wurden wegen des Verdachts auf illegalen Aufenthalt festgenommen und drei weitere Strafanzeigen wegen Drogendelikten und Dokumentenfälschung gefertigt. Darüber hinaus hat die Stadt in drei Fällen datenschutzrechtliche Verstöße bei Videoüberwachungen festgestellt. Durch die Fachbereiche Bauaufsicht und Feuerwehr wurden in einigen Gebäuden brandschutztechnische Mängel festgestellt.

Der Zoll hat insgesamt 13 arbeitsrechtliche Verstöße unter anderem wegen Schwarzarbeit und Sozialleistungsbetrug festgestellt.

Die Polizei gibt Medienvertretern die Möglichkeit, das Thema "Illegales Glücksspiel in Krefeld" im Rahmen eines Pressegesprächs zu vertiefen. Zuständig ist die Ermittlungsgruppe BiG ("Bekämpfung illegales Glücksspiel"). Deren Leiter und weitere Vertreter der Polizei informieren Sie umfassend am

Mittwoch, dem 29. September 2021 um 11 Uhr im Polizeipräsidium Krefeld, Nordwall 1-3.

Wir achten auf Einhaltung der Hygieneregeln. Wir bitten um Anmeldung unter pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 634 1111. (397)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell