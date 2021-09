Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Radfahrer kollidiert mit Vierjähriger und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (23. September 2021) ist ein Fahrradfahrer gegen 17:45 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Niederstraße durch die Fußgängerzone gefahren. Er stieß mit einem vierjährigen Mädchen zusammen, woraufhin sie stürzte und leicht verletzt wurde. Der Radfahrer rief der Mutter zu, sie habe nicht auf ihr Kind geachtet. Dann fuhr er weiter und ging in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus. Er ist 45 bis 50 Jahre alt, wirkte ungepflegt und fuhr ein weißes Herrenrad mit schwarzen Punkten.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (396)

