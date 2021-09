Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Seniorin in Einkaufszentrum auf Toilette beraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (23. September 2021) ist eine Seniorin im Hansazentrum von zwei jungen Frauen auf die Damentoilette verfolgt worden. Dort stießen sie die Dame zur Seite und raubten ihre Handtasche.

Gegen 12:30 Uhr war die 81-jährige Meerbuscherin in dem Einkaufscenter an der Neusser Straße unterwegs. Als sie auf die Damentoilette ging, fielen ihr zwei junge Frauen auf, die ihr offenbar nachkamen. Während sie sich am Waschbecken die Hände wusch, wurde sie plötzlich von einer der beiden Frauen zur Seite gestoßen. Dann liefen beide in Richtung Ausgang. Erst dann stellte die ältere Dame fest, dass die Handtasche aus ihrem Rollkoffer entwendet wurde. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Beide Frauen sind 25 bis 30 Jahre alt und trugen jeweils ein weißes Oberteil. Die eine hat lange, schwarze Haare, die andere ist blond.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (395)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell