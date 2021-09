Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Geldautomat am Hülser Markt gesprengt

Krefeld (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (23. September 2021) haben drei Täter einen Geldautomaten auf dem Hülser Markt gesprengt. Sie sind flüchtig.

Anwohner meldeten gegen 3:15 Uhr einen lauten Knall in einer Bankfiliale am Hülser Markt. Dort war es in einem Gesundheitszentrum zu einer Geldautomatensprengung gekommen. Die umliegenden Gebäude wurden zum Teil stark beschädigt. Zeugen hatten drei maskierte und dunkel gekleidete Männer gesehen, die aus der Filiale herausliefen und in einen dunklen VW-Golf mit Duisburger Kennzeichen stiegen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchteten sie über die Tönisberger Straße in Richtung B9.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Hubschrauber, blieben bisher ohne Erfolg. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist bislang unklar. Ein Statiker wurde angefordert, um die Bausubstanz des Gebäudes zu prüfen. Die Ermittlungen dauern an. (393)

