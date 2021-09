Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Traar: Autofahrer oder Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (25. September 2021) kam es auf der Kemmerhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 11:30 Uhr ist ein dunkelgrauen PKW VW Golf Kombi die Kemmerhofstraße in aufsteigender Richtung gefahren. Hierbei kam es zu einer leichten Kollision mit einem geparkten blauen PKW Nissan, bei dem der Außenspiegel samt halterung an der Fahrerseite beschädigt wurde. Fahrer oder Fahrerin des flüchtigen VW Golf konnten nicht beschrieben werden. Wenn an dem PKW ein Schaden entstanden ist, dann am rechten Außenspiegel.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (398)

