Polizei Hagen

POL-HA: Feithstraße: Bei Ausweichmanöver Ampelmasten beschädigt.

Hagen (ots)

Am Freitag Abend kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der Feithstraße. Eine 21-jährige Skoda-Fahrerin, die aus Richtung Fleyer Straße kommend in Richtung Emst fuhr, beabsichtigte an der Kreuzung Bredelle nach links auf die Saarlandstraße (Autobahnzubringer) in Richtung Hagen abzubiegen. Dabei übersah sie einen VW-Golf, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Der 29-jährige Fahrer bremste und wich nach rechts aus, wo er auf eine Verkehrsinsel fuhr und dort mit einem Ampelmasten kollidierte. Hierbei wurden an der Ampel mehrere Leuchten abgerissen. Der Pkw wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus.

