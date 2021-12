Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Diebstahl aus Verkaufshäuschen

Lebensmittel entwendet

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Die Holztür zu einem Verkaufshäuschen auf einem Hof an der Rheurdter Straße haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10. Dezember 2021) zwischen 23:30 und 06:50 Uhr aufgehebelt. Sie entwendeten verschiedene Lebensmittel, darunter mehrere Packungen mit Eiern, sowie je 12 Gläser Marmelade und Honig. Auch die Kasse nahmen die Täter an sich, diese war allerdings leer. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

