Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Brand in Mehrfamilienhaus - Kein Hinweis auf Straftaten

Recklinghausen (ots)

Nach einem Brand an der Straße Im Fuhlenbrock am vergangenen Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden bei dem in einer Wohnung leblos aufgefundenen 75-jährigen Mann aus Bottrop. Alle übrigen Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus unversehrt verlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell