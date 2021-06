Polizei Düren

POL-DN: Sturz eines Zweiradfahrers

Nideggen (ots)

Am Freitag, 18.06.2021, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Nideggen mit seinem Kleinkraftrad die L 249 aus Richtung Drove kommend in Fahrtrichtung Nideggen. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der Kradfahrer Höhe der Ortslage Boich zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde durch den eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell