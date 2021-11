Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 18-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall -#polsiwi

Netphen-Hainchen (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag (13.11.2021, 14:05 Uhr) ist es auf der Landstraße L 729 kurz vor Netphen-Hainchen zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit einem PKW Seat die L 729 aus Richtung Rittershausen kommend. Kurz hinter der Landesgrenze im Bereich NRW kam der junge Mann mit dem Seat nach links von der feucht/nassen Fahrbahn ab. Die Straße verläuft an der Unfallstelle geradlinig. Der PKW fuhr gegen bzw. auf die Leitplanke. Im weiteren Verlauf schleuderte der Wagen über die Schutzplanke und überschlug sich im abschüssigen Böschungsbereich. Dabei touchierte der PKW mehrere kleinere Bäume. Letztlich blieb das Auto auf dem Fahrzeugdach liegen. Die alarmierte Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Wrack befreien. Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Seat, das im Fahrzeug aufgefundene Handy sowie der Leichnam wurden zunächst beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Landstraße für ca. 3 Stunden.

