Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß #posiwi

Siegen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (11.11.2021) um 17:20 Uhr ist es zu einem folgenschweren Unfall auf der Leimbachstraße in Siegen gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 77-jährige Autofahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Pkw-Fahrer. Die 77-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer; der 25- Jährige ersten Erkenntnissen nach leicht. Beide Fahrzeugführer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 20 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leimbachstraße voll gesperrt. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell