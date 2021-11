Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 25-Jähriger randaliert und hebt Kanaldeckel aus #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (11.11.2021) um 01:45 Uhr randalierte ein 25- jähriger, alkoholisierter Mann im Obergraben in Siegen. Er setzte sich auf ein dort abgestelltes Motorrad und fiel damit um. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500 Euro. Weiter hob er einen Gullydeckel aus und warf diesen durch die Gegend. Dies nahm ein aufmerksamer Zeuge zum Anlass, die Polizei zu informieren. Der Randalierer verbrachte den Rest der Nacht in Gewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 25-Jährigen ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell