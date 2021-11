Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Firmenwagen aufgebrochen- Werkzeug entwendet #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

In der Nacht von Dienstag (09.11.2021) auf Mittwoch haben unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 07:00 Uhr einen Firmenwagen in der Straße Im Weiher in Kreuztal- Buschhütten aufgebrochen. Die Langfinger verschafften sich über die Hecktüre Zutritt zum Fahrzeuginneren. Sie entwendeten verschiedene Bauwerkzeuge. Der Wert liegt im vierstelligen Bereich. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der 02732/ 909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell