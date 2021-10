Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Aus einem Schuppen an der Straße "Im Ovelgünne" entwendeten unbekannte Täter einen Roller mit Versicherungskennzeichen. Der Roller war verschlossen. Er ist blau und vom Hersteller Tomos. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagmorgen (6 Uhr) und Dienstagnacht (1 Uhr).

Castrop-Rauxel

Einen grau-blauen Kia Stinger entwendeten Unbekannte am Dienstag, in der Zeit von 16 Uhr bis 16.30 Uhr, von der Ringstraße. An dem Wagen waren Recklinghäuser Kennzeichen angebracht. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs liegen bislang nicht vor.

Hinweise auf der Bevölkerung nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

