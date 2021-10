Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unbekannter flüchtet mit Bargeld und Impfpass

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen, um 07.15 Uhr, sprach ein unbekannter Mann eine 50-jährige Hertenerin auf einem Supermarktparkplatz an der Ewaldstraße an. Der Tatort liegt zwischen der Herner Straße und der Gelsenkirchener Straße. Er bat um etwas Kleingeld. Als die Dame daraufhin ihre Geldbörse aus der Handtasche holte, griff er in ihre Geldbörse und entwendete Bargeld und einen Impfpass. Anschließend versetzte er ihr einen Stoß, woraufhin sie zu Boden stürzte. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: ca. 1,85m-1,90m groß, blonde Haare, 3-Tage-Bart, Deutscher, dunkler Kapuzenpullover.

Zeugen, die etwas zum Vorfall oder dem Flüchtigen sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

