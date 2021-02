Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Leere Schmuckboxen

Lüdenscheid (ots)

Eine Spaziergängerin hat an der #Herscheider Landstraße in #Lüdenscheid, im Bereich der Einfahrt zum Steakhaus, offene Schmuckkästchen entdeckt. In der Nähe befindet sich die BAB-Abfahrt Lüdenscheid-Süd. Die sechs leeren Boxen lagen unterhalb des Ortseingangsschildes. Wir stellten die Kästchen sicher und gehen davon aus, sie aus einer Straftat stammen. Wer weiß, woher sie stammen oder hat vielleicht ein Auto beobachtet, aus dem die Kästchen entsorgt wurden? Hinweise bitte unter Telefon 02351/9099-0. #PolizeiMK

