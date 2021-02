Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wo sind die Räder?

Iserlohn (ots)

Fahrraddiebstähle aus Keller

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch (23.02./24.02.) brachen unbekannte Diebe in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses an der Lüdenscheider Straße ein und stahlen hieraus zwei Mountainbikes. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib der Fahrräder.

