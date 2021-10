Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Haltern am See: Zusammenstoß mit Traktor

Recklinghausen (ots)

Auf der B58/Dülmener Straße zwischen Dorsten-Wulfen und Haltern-Lippramsdorf sind am Dienstagvormittag ein Kleinbus und ein Traktor zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 54-jährige Fahrer des Kleinbusses, der in Richtung Wulfen unterwegs war, gegen 10.50 Uhr ein Traktorgespann vor ihm überholen. Dabei übersah er offensichtlich, dass davor noch ein weiterer Traktor fuhr, der nach links in den Heidkantweg abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 60-jähriger Mann aus Haltern am See leicht verletzt, der mit in dem Kleinbus saß. Der 54-jährige Fahrer aus Marl und der 42-jährige Traktorfahrer aus Haltern blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B58 gesperrt.

