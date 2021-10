Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei verletzte Autofahrerinnen und hoher Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Willy-Brandt-Allee/Neptunstraße sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Marl, die gegen 13.20 Uhr auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Hervester Straße unterwegs war, stieß dabei mit einer 75-jährigen Autofahrerin aus Haltern am See zusammen, die von der Neptunstraße nach links abbiegen wollte. Beide Frauen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war vorübergehend gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

