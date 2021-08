Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit fremdem Auto Unfall verursacht und geflüchtet; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Mit fremdem Auto Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter junger Mann hat am Montagmittag mit einem kurz zuvor in Orschel-Hagen unbefugt in Gebrauch genommenen Auto einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemächtigte sich der Täter gegen 12.45 Uhr in der Rothenburger Straße des unverschlossenen schwarzen Hyundai, in dem sich der Fahrzeugschlüssel befand, und fuhr davon. Beim Abbiegen nach rechts in den Berliner Ring kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Mercedes. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch über die Ravensburger Straße in die Kemptener Straße fort. In der Sackgasse stellte der Unbekannte den stark beschädigten Wagen mit laufendem Motor ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Biberacher Straße. Allein der Schaden am Hyundai dürfte sich auf 8.000 Euro belaufen. Der Täter ist zirka 16 bis 17 Jahre alt, ungefähr 165 Zentimeter groß und hat kurze, dunkelblonde Haare. Er spricht akzentfrei Deutsch und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Kappe bekleidet. Zeugen, die Angaben zur Wegnahme des Wagens, dem Unfall oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9611-0 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen hat sich ein 21-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf dem Nordring zugezogen. Der junge Mann war mit einem Ford Ka kurz nach 22 Uhr von der Waldhäuser Straße herkommend abwärts in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Wagen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte auf dem Mittelstreifen gegen einen Baum. Der 21-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Pkw wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 69-Jähriger am Montagmittag auf der K 6920 zwischen Seebronn und Remmingsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 12.50 Uhr der Mann mit einem Mercedes auf der Kreisstraße in Richtung Remmingsheim unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Seebronn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Sowohl der 69-Jährige als auch seine 66 Jahre alte Beifahrerin waren unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst brachte den 69-Jährigen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

