POL-RE: Marl: Zwei Verletzte und 10.000 Euro Schaden bei Unfall auf B225

Recklinghausen (ots)

Auf der B225/Recklinghäuser Straße hat es am frühen Dienstagnachmittag einen Auffahrunfall gegeben, der dann auch für Rückstau sorgte. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Marl war gegen 14 Uhr in Richtung Recklinghausen unterwegs und wollte dann nach links in den Loemühlenweg abbiegen. Weil ihr Autos entgegenkamen, musste sie anhalten. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Marl konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf. Dabei wurden sowohl der junge Mann als auch die Frau leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 10.000 Euro. Die Unfallstelle musste für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

