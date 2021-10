Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In der Nacht auf Dienstag, zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr, wurde auf der Ringstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nahmen eine Handtasche mit, in der sich unter anderem Bargeld und ein Ausweis befanden. Die Bewohnerin hatte verdächtige Geräusche gehört. Als sie daraufhin nachschaute, bemerkte sie den Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der bzw. sind die Einbrecher durch die Terassentür am Wintergarten eingedrungen.

Herten:

Auf der Feldstraße nutzten Einbrecher offensichtlich ein zum Lüften geöffnetes Fenster, um in eine Wohnung einzusteigen und Schmuck zu stehlen. Die Bewohnerin war zur Tatzeit zu Hause, in einem anderen Zimmer. Als sie wieder ins Schlafzimmer ging, bemerkte sie, dass eine Uhr und eine Kette fehlten. Die Tat muss zwischen 9 und 10 Uhr am Montag passiert sein.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Ewaldstraße sind unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Anschließend hebelten sie die Tür zu einer Restaurantküche auf und nahmen eine kleine Menge Fleischwaren aus der Kühlung mit. Der oder die Täter verließen das Gebäude durch ein Fenster.

Waltrop:

Auf der Dortmunder Straße wollten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag in eine Bäckerei-Filiale einbrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie, die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Gullydeckel zu zerstören. Das gelang nicht, die Scheibe wurde zwar beschädigt, ins Gebäude kamen die Täter allerdings nicht. Die Tat wurde gegen 3.30 Uhr bemerkt, muss also davor passiert sein.

Nur einige Meter weiter - ebenfalls auf der Dortmunder Straße - sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag bei einem Optiker eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Eingangstür aufgehebelt und dann Brillen (vor allem Sonnenbrillen) und Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beoachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

