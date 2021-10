Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verdächtige Feststellung an Geldautomat - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag auf der Dortmunder Straße unterwegs waren und Hinweise auf Tatverdächtige geben können. An einem Geldautomaten einer Bank-Filiale wurden am frühen Morgen verdächtige Feststellungen gemacht - außerdem war eine Scheibe der Filiale eingeschlagen. Möglicherweise wollten unbekannte Täter den Geldautomaten aufsprengen. Entsprechende Spuren und Hinweise wurden gesichert. Auch Fachkräfte des LKA waren am Vormittag vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Tat gegen 3.05 Uhr. Die Täter konnten unerkannt flüchten - Beute machten sie nicht, der Automat wurde nicht geöffnet. Wer verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell