Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Rund 2.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht Am Quellberg entstanden. Dort wurde am Sonntagmittag, zwischen 12.50 Uhr und 14.50 Uhr, ein grauer VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

