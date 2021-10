Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frau auf E-Scooter angefahren - Fahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Auf der Schachtstraße ist heute Morgen, gegen 7.45 Uhr, eine Frau angefahren und verletzt worden. Die 32-Jährige aus Marl war mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg unterwegs und wurde dann plötzlich von einem unbekannten Autofahrer angefahren, der den Radweg kreuzte. Die Frau stüzte und wurde leicht verletzt. Die genaue Unfallörtlichkeit ist aktuell nicht bekannt. Den Autofahrer konnte sie ebenfalls nicht näher beschreiben - nur soviel: Er soll in einem schwarzen Pkw unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Autofahrer oder dem Unfall selbst machen können. Hinweise bitte an das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

