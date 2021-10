Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zu einem Wohnungseinbruch kam es an der Dortmunder Straße. Zwischen Samstag (3 Uhr) und Sonntag (8.30 Uhr) entwendeten Unbekannte einen Laptop aus der Wohnung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Freitag drangen unbekannte Täter, zwischen 16.50 Uhr und 21.40 Uhr, "Am Gruthölter" in eine Wohnung ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Sie flüchteten mitsamt der Beute (Schmuck) unerkannt vom Tatort.

Herten

An der Dresdener Straße verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Doppelhaushälfte, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie durchwühlten die Sachen in einigen Räumen und flohen mit Schmuck in unbekannte Richtung. Der Einbruch ereignete sich am Samstg, in der Zeit von 10 Uhr bis 10.45 Uhr.

Dorsten

In der Zeit von Sonntag (8 Uhr) bis Montagnacht (0.30 Uhr) drangen unbekannte Täter in eine Wohnung am Hammer Weg ein. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Ebenso unklar ist, ob die Unbekannten die Wohnung überhaupt betreten haben.

Marl

An der Guido-Heiland-Straße stiegen bislang unbekannte Täter über den Balkon in ein Haus ein. Sie durchwühlten diverse Schränke und Behältnisse im Inneren des Hauses und entkamen anschließend unerkannt. Die Tat ereignete sich am Samstag, zwischen 15 Uhr und 20.20 Uhr.

Bottrop

Unbekannte brachen, zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag, in eine Pizzeria am Speckenbruch ein. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Waltrop

Zwischen Samstag und Sonntag brachen Unbekannte einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel und einen Kaffeeautomaten an der Friedhofstraße auf. Das enthaltene Bargeld wurde entwendet. Hinweise zu Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Haltern am See

In den frühen Sonntagmorgenstunden brach ein Unbekannter einen Milchautomaten an der Flaesheimer Straße auf und entnahm das Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Die Tat konnte durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen Mann, der wie folgt beschrieben wird: ca. 1,80m - 1,90m groß, blauer Sportanzug mit Kapuze, schwarze Sturmhaube, grüne Handschuhe, schwarze Sneaker,

An der Straße "Zum Dülmener See" brachen Unbekannte am Samstag, in der Zeit von 0.50 Uhr bis 8 Uhr, in einen Bürocontainer ein. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. Kameras nahmen verdächtige Personen auf, die wie folgt beschrieben werden: zwei (vermutlich) Männer, dunkel gekleidet, Kapuzenjacken, Gesichtsmasken, Handschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell