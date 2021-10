Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Westerfilder Straße/Hubertusstraße sind am Sonnntagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Frauen wurden dabei schwer verletzt. Eine 71-jährige Autofahrerin aus Brilon war gegen 16.05 Uhr auf der Westerfilder Straße in Richtung Frohlinder Straße unterwegs. An der Kreuzung Huberstusstraße stieß sie mit einem 56-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel zusammen, der von rechts kam. Die 71-Jährige sowie ihre 75-jährige Beifahrerin aus Brilon mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der 56-Jährige blieb unverletzt, seine 83-jährige Beifahrerin aus Castrop-Rauxel wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

