Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schwer verletzter Marler nach Auseinandersetzung an der Bergstraße

Recklinghausen (ots)

Gestern Abend (24.10.2021) kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bergstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 27-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt wurde. Um 18.40 Uhr geriet der Verletzte, nach bisherigen Erkenntnissen, auf dem Gelände mit einem bis dahin Unbekannten in Streit. Danach flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Herzlia-Allee. Der Verletzte verließ die Örtlichkeit einige Sekunden später in gleicher Richtung. Zeugen fanden ihn kurz darauf auf der Herzlia-Allee, in der Nähe der Gleise, am Boden liegend auf und informierten Polizei und Rettungskräfte. Zu dieser Zeit traf auch seine Ehefrau (20) an der Örtlichkeit ein. Der 27-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Ermittlungen im Nachgang ergaben Hinweise auf einen 30-jährigen Tatverdächtigen. Das Auto des Verletzten wurde sichergestellt. Alle Beteiligten kommen aus Marl. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell