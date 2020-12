Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Farbschmierereien in der Rheinallee

BoppardBoppard (ots)

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter diverse Grundstückmauern und Hausfassaden in der Rheinallee von Boppard im Bereich des Kant- Gymnasiums und des Parkplatzes unterhalb der Polizeidienststelle mit blauer und schwarzer Lacksprühfarbe verschmiert. Die Schmierereien hatten teilweise beleidigende Inhalte. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hatte, möge sich bitte mit der Polizei Boppard unter der Rufnummer 06742 / 809-0 in Verbindung setzen.

