Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern - Folgemeldung - Verkehrsunfall mit verletzter Person

ArgenthalArgenthal (ots)

Am 30.11.2020 gegen 19:15 Uhr befuhr eine 18jährige Pkw-Fahrerin die K53 von Argenthal kommend in Richtung Altweidelbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und überschlug sich. Die Fahrerin wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährtlich, verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

