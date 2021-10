Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 14-Jähriger von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Am Montag verunfallte an der Einmündung Südring/Wiesenstraße ein 14-jähriger Dattelner. Der Jugendliche querte mit einem Tretroller, von der Wiesenstr. aus, den Südring. Hierzu nutzte er die Fußgängerampel. Gleichzeitig bog ein 48-jähriger Autofahrer aus Herten von der Wiesenstraße nach links auf den Südring ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der 14-Jährige verletzte sich schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme wurde der Südring im Unfallbereich für den fließenden Verkehr gesperrt. Die Sperrung dauerte ca. 45 Minuten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

