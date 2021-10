Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Prößdorf: Unbekannte Täter drangen in den vergangenen zwei Monaten gewaltsam in die Werkstatt eines 82-Jährigen in Prößdorf, so dass die Altenburger Polizei nunmehr ermittelt. Aus der Werkstatt selbst stahlen die Diebe schließlich diverse Autoteile. Zudem verursachten sie Sachschaden beim Gewaltsamen Eindringen in die Werkstatt. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK )

