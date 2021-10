Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus unverschlossener Garage

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag öffneten noch unbekannte Täter am Burloer Weg (zwischen Klausener Straßen und dem neuen Kreisverkehr) ein nicht verschlossenes Garagentor. Aus dem Kofferraum des in der Garage stehenden Pkws (nach Angaben der Geschädigten war der Pkw verschlossen) wurden ein Portemonnaie und ein Schlüssel entwendet. Wie der Täter das Fahrzeug öffnen konnte, ist noch unklar. Aufbruchspuren wurden nicht entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

