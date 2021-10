Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zigarettenautomat aufgehebelt

Rhede (ots)

Am Sonntagabend stellte ein Zeuge gegen 20.00 Uhr fest, dass an der Münsterstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden war. Die Täter hatten den Automaten komplett leergeräumt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

