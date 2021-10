Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch scheitert

Gronau (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in ein Bäckereigeschäft am Gildehauser Damm einzubrechen. Die Eingangstür wurde zwar beschädigt, hielt aber den Hebelversuchen stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

