POL-D: Derendorf - Zeuge stellt Tatverdächtigen nach Diebstahl von Schmuck aus Pkw - Festnahme - Haftrichter

Sonntag, 8. August 2021, 16:10 Uhr

Der Einsatz eines couragierten Zeugen führte gestern Nachmittag zu der Festnahme eines Mannes, der offenbar in einen Pkw eingebrochen war und Schmuck entwendet hatte. Der Zeuge hatte ihn kurz nach der Tat verfolgt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Zuvor hatte der Verdächtige den Geschädigten niedergeschlagen, der ihn ebenfalls an der Flucht hindern wollte.

Nachdem gestern auf der Ulmenstraße eine Scheibe des Pkw eines Mannes eingeschlagen worden war, nahm der Geschädigte unmittelbar nach der Tat fußläufig die Verfolgung eines vermeintlichen Verdächtigen auf. Auf seiner Flucht schlug der Tatverdächtige, der eine große Tasche bei sich trug, nach dem Geschädigten, sodass dieser zu Boden fiel. Dem Opfer gelang es jedoch noch, die Tasche an sich zu nehmen. Gleichzeitig bemerkte ein Zeuge das Geschehen und reagierte sofort. Er verfolgte den Flüchtigen und konnte ihn schlussendlich auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Großmarkt einholen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festhalten. In der Tasche befand sich hochwertiger Schmuck, der zuvor in dem Auto des Opfers gelegen hatte. Der 53 Jahre alte Mann aus Serbien ist ohne festen Wohnsitz und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt.

