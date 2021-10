Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstag, 23.00 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster eines Wohnhauses an der Straße Am Glanerfeld auf und durchsuchten das Haus. Nach dem derzeitigen Stand wurden ein Ladegerät für einen Dyson-Staubsauger und ein noch original verpackter Dyson-Fön gestohlen. Zurück gelassen hatten der oder die Täter eine mit Altmetall gefüllte blaue Ikea-Tasche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell