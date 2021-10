Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Motorradfahrerin schwer verletzt

Reken (ots)

Am Samstag befuhr eine 29 Jahre alte Motorradfahrerin die Halterner Straße in Richtung Klein Reken. Beim Abbiegen in eine Stichstraße verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme im Borkener zur Folge hatten.

